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«برزينتيشن» تسعى للتجديد.. الإعلان عن راعي «اتحاد الكرة» اليوم
الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم

«برزينتيشن» تسعى للتجديد.. الإعلان عن راعي «اتحاد الكرة» اليوم

2017-06-14 10:28:19
متابعات

يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم عن الشركة الراعية للاتحاد خلال الخمس أعوام القادمة، بعد أن تم دراسة العروض المالية المقدمة من الوكالات الراغبة في رعاية المنتخبات الوطنية.
وجدير بالذكر، أن عقد الرعاية الحالي لشركة “برزينتيشن” سينتهي هذا الموسم، حيث قدمت الشركة مناقصتها الجديدة سعيا لتجديد عقد الرعاية.
وتنافس “برزينتيشن” وكالتي “الأهرام” و”الاخبار” على “رعاية” الاتحاد بعد أن تقدما بعروضهم خلال الفترة الماضية.
وتتضمن العروض حقوق للرعاية الإعلانية والتجارية وحقوق بث مباريات المنتخبات.

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