"واشنطن بوست": ترامب يمنح "البنتاجون" صلاحية لنشر قوات في أفغانستان2017-06-14 10:29:47
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) صلاحية وسلطة جديدة لتقرير مستويات نشر القوات في أفغانستان وذلك وفقا لما ذكره مسئول أمريكي.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية عن هذا المسئول الذي رفض الكشف عن هويته قوله ان القرار الجديد يشبه القرار الذي تم إصداره في شهر أبريل الماضي والذي أعطى البنتاجون سلطة أكبر لتحديد مستويات نشر القوات في العراق وسوريا.
وأشارت الى أنه تحت مظلة هذه الصلاحية الجديدة لوزارة الدفاع الأمريكي يمكن لجيم ماتيس وزير الدفاع أن يسمح بنشر قوات إضافية في أفغانستان وهو الأمر الذي يطالب به قادة الجيش في الميدان منذ عدة أشهر.
وكان قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون ومساعده الجنرال جوزيف فوتيل قد قاما بحالات مماثلة لإرسال بضعة آلاف من الجنود بهدف مساعدة قوات الجيش الأفغاني في إعادة السيطرة على المناطق التي سقطت في قبضة “طالبان” عقب انتهاء المهمة القتالية للقوات الأمريكية في عام 2014.
وذكرت الصحيفة أن قرار إعطاء صلاحية للبنتاجون صدر من البيت الأبيض في نفس اليوم الذي أبلغ فيه وزير الدفاع المشرعين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن الوضع في أفغانستان غير جيد وإن الولايات المتحدة “لا تكسب في أفغانستان”وأن حركة “طالبان” تحقق تقدما في عدة مناطق بأفغانستان.
وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أن المكسب الذي يقصده هو تواجد عسكري أمريكي طويل الأمد في البلاد بالإضافة إلى تنامي قدرة القوات الأفغانية في الدفاع عن المناطق المستهدفة والسيطرة على العنف على المستوى المحلي.
وذكرت “واشنطن بوست” أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2016 تكبدت القوات الأفغانية خسائر كبيرة شملت مقتل أكثر من 5 الآف من عناصرها وإصابة نحو 10 آلاف آخرين.
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