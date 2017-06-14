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برنامج هولندي لتكريم من يترك سيارته في موقف الانتظار بساعات الذروة
زحمة سير مواصلات طريق

برنامج هولندي لتكريم من يترك سيارته في موقف الانتظار بساعات الذروة

2017-06-14 10:18:56
أ ش أ

طبقت مدينة روتردام الهولندية برنامجا يشجع سائق السيارة أن يترك سيارته في ساحة الانتظار واستخدام وسائل النقل الأخرى، كوسائل النقل العام أو الدراجات في ساعات الذروة مقابل حصول هذا السائق على مبلغ قدره 2 يورو، مقابل كل مشوار يستغنى فيه عن سيارته.
وساهم البرنامج الهولندي في حماية البيئة من تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات الغاز من هذه السيارات، وتفادى مرور 6 آلاف سيارة فى اليوم و تخفيض بنسبة 27% من الساعات التى تفقد فى ساعات الذروة.

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