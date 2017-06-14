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إصابة مواطن روماني بمرض الجمرة الخبيثة
مريض السرطان

إصابة مواطن روماني بمرض الجمرة الخبيثة

2017-06-14 10:12:54
أ ش أ

نقل رجل روماني أصيب بمرض الجمرة الخبيثة المعدي، إلى مستشفى بمقاطعة بوتوساني شمال رومانيا لتلقي العلاج.
وأكدت السلطات الصحية التشخيص بعد التجارب المعملية والعينات الأخرى التي أرسلت لإعادة التقييم في معهد كانتاكوزينو في بوخارست.
وذكر موقع “رومانيا-إنسايدر” الإخباري أن الرجل يتلقى علاجه حاليا في قسم الأمراض المعدية بالمستشفى، بعدما أصيب بعدوى المرض من إحدى أبقاره، وهو حاليا في حالة مستقرة.
ومرض الجمرة الخبيثة معد للغاية يصيب كلا من البشر والحيوانات، وتسببه بكيتريا موجبة عصوية، ومن أعراضه تقرحات بالجلد وقئ.
وبعض أشكال هذا المرض يستجيب بشكل جيد للعلاج السريع بالمضادات الحيوية والبعض الآخر قاتل بدرجة عالية.

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