مقتل العشرات من "داعش" جراء غارة للطيران السوري بريف حلب

شن الطيران السوري، اليوم الأربعاء مجموعة من الغارات استهدفت تنظيم “داعش” الإرهابي، وأسفرت عن مقتل العشرات من مسلحيه.

ونقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية عن مصادر سورية قولها إن الطيران السوري استهدف أرتالا وقواعد تابعة للتنظيم الإرهابي في ريف “الرقة” والريف الشرقي لمدينة “حلب”.

وكان مصدر عسكري قد أعلن عن فرض الجيش السوري السيطرة الكاملة على مساحة 100 كيلومتر مربع جنوب مدينة تدمر وشمالها الشرقي، بعد القضاء على آخر تجمعات لإرهابيي “داعش” هناك.

وأفاد المصدر، بأن وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوات الحليفة نفذت عمليات ناجحة اتسمت بالسرعة والدقة بمشاركة مختلف صفوف القوات في بادية تدمر، مبينا أن الوحدات تواصل عملياتها القتالية بنجاح وتطارد تنظيم “داعش الإرهابي” في المنطقة وتكبدهم خسائر بالأفراد والآليات.