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أمين عام الأمم المتحدة يصل أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها
رئيس وزراء البرتغال السابق أنطونيو جوتيريس‎

أمين عام الأمم المتحدة يصل أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها

2017-06-14 10:21:13
وكالات

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأفغانية كابول، في زيارة لم يعلن عنها من قبل.

ونقلت وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية، عن بيان مقتضب بثه الحساب الخاص للأمين العام على موقع تويتر،” وصلت للتو إلى كابول لإجراء محادثات مع الحكومة والشعب الأفغاني، إن الأمم المتحدة تقف بجانب أفغانستان خلال مواجهتها للعنف والمعاناة”.

وتأتي زيارة الأمين العام إلى أفغانستان، بعد زياره نائبه جان كوبيس للبلاد قبل يومين، والتي أجرى خلالها العديد من اللقاءات مع المسؤولين المحليين والدوليين.

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