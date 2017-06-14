أمين عام الأمم المتحدة يصل أفغانستان في زيارة لم يعلن عنها

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش، اليوم الأربعاء إلى العاصمة الأفغانية كابول، في زيارة لم يعلن عنها من قبل.

ونقلت وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية، عن بيان مقتضب بثه الحساب الخاص للأمين العام على موقع تويتر،” وصلت للتو إلى كابول لإجراء محادثات مع الحكومة والشعب الأفغاني، إن الأمم المتحدة تقف بجانب أفغانستان خلال مواجهتها للعنف والمعاناة”.

وتأتي زيارة الأمين العام إلى أفغانستان، بعد زياره نائبه جان كوبيس للبلاد قبل يومين، والتي أجرى خلالها العديد من اللقاءات مع المسؤولين المحليين والدوليين.