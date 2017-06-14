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حل لغز فقدان سفينة أمريكية بعد 100 عام
حطام سفينة

حل لغز فقدان سفينة أمريكية بعد 100 عام

2017-06-14 10:06:44
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اكتشف باحثون حطاما تحت الماء لسفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي كانت قد أبحرت خلال الحرب بين إسبانيا والولايات المتحدة وغرقت قبالة سواحل كاليفورنيا الجنوبية قبل مائة عام، حسبما قال مسؤولون.

ومن المقرر أن يعرض مسؤولون تاريخ السفينة التي كان مقرها في سان فرانسيسكو، ويشاركون في مراسم تأبين أفراد طاقمها، ومن بينهم شخصان لقيا حتفهما خلال الخدمة العسكرية. حسب أسوتشيدبرس.

كما يعتزم باحثون في خفر السواحل والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي عرض تفاصيل الاستكشاف المشترك تحت الماء الذي أدى إلى اكتشاف الحطام.

بدأت السفينة “مكولوتش” الإبحار ضمن السرب الآسيوي للقبطان البحري جورج ديوي خلال معركة خليج مانيلا إبان الحرب الإسبانية - الأمريكية.

كانت القطع البحرية المتمركزة في سان فرانسيسكو أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين تمثل المصالح الأميركية في المحيط الهادئ. كما لعبت دورا مهما في تنمية الغرب الأميركي.

غرقت السفينة “مكولوتش” في الثالث عشر من يونيو 1917 على بعد خمسة كيلومترات من شمال غرب بوينت كونسيبشن في ولاية كاليفورنيا بعد الاصطدام بسفينة بخارية مدنية.

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