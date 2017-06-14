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وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والهند يتعهدان بعلاقات أوثق حول كوريا ‏الشمالية
وزير الدفاع الكوري الجنوبي هان مين -كو

وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والهند يتعهدان بعلاقات أوثق حول كوريا ‏الشمالية

2017-06-14 10:12:03
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اتفق وزيرا دفاع كوريا الجنوبية هان مين-كو والهند ‏آرون جايتلي ‏اليوم الأربعاء على تعميق شراكتهما في القضايا الأمنية الإقليمية وتوسيع ‏التعاون في مجال صناعات الدفاع.‏

وذكر مكتب وزير الدفاع الكوري، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء ‏‏”يونهاب” الكورية الجنوبية، أن الوزير هان مين-كو أطلع نظيره الهندي ‏آرون جايتلي على آخر المستجدات في الأوضاع الأمنية الخاصة بكوريا ‏الشمالية خلال محادثات ثنائية عقدت صباح اليوم في العاصمة سول.‏. ويعد هذا الاجتماع الأول بين وزيري دفاع البلدين خلال عامين.‏

وأضاف البيان “أن الوزير الكوري طلب من الهند المشاركة ‏بشكل مستمر في جهود المجتمع الدولي من أجل فرض عقوبات وممارسة ‏الضغوط على كوريا الشمالية”.‏

كما تطرق الجانبان إلى الحديث حول سبل تعزيز التبادلات المتعلقة ‏بالتعليم الدفاعي والتعاون في مجال الأمن البحري والصناعات الدفاعية.

ويقوم الوزير الهندي بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية لحضور ‏الاجتماع السنوي الثاني لبنك الاستثمار الأساسي للبنية التحتية الذي ‏سيعقد يوم الجمعة القادم في جزيرة جيجو بجنوب كوريا الجنوبية.‏

وأشارت “يونهاب” إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في عام 1973، ‏حافظت كوريا الجنوبية والهند على علاقات وثيقة في مختلف المجالات.

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