وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والهند يتعهدان بعلاقات أوثق حول كوريا الشمالية2017-06-14 10:12:03
اتفق وزيرا دفاع كوريا الجنوبية هان مين-كو والهند آرون جايتلي اليوم الأربعاء على تعميق شراكتهما في القضايا الأمنية الإقليمية وتوسيع التعاون في مجال صناعات الدفاع.
وذكر مكتب وزير الدفاع الكوري، في بيان صحفي نقلته وكالة أنباء ”يونهاب” الكورية الجنوبية، أن الوزير هان مين-كو أطلع نظيره الهندي آرون جايتلي على آخر المستجدات في الأوضاع الأمنية الخاصة بكوريا الشمالية خلال محادثات ثنائية عقدت صباح اليوم في العاصمة سول.. ويعد هذا الاجتماع الأول بين وزيري دفاع البلدين خلال عامين.
وأضاف البيان “أن الوزير الكوري طلب من الهند المشاركة بشكل مستمر في جهود المجتمع الدولي من أجل فرض عقوبات وممارسة الضغوط على كوريا الشمالية”.
كما تطرق الجانبان إلى الحديث حول سبل تعزيز التبادلات المتعلقة بالتعليم الدفاعي والتعاون في مجال الأمن البحري والصناعات الدفاعية.
ويقوم الوزير الهندي بزيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية لحضور الاجتماع السنوي الثاني لبنك الاستثمار الأساسي للبنية التحتية الذي سيعقد يوم الجمعة القادم في جزيرة جيجو بجنوب كوريا الجنوبية.
وأشارت “يونهاب” إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين في عام 1973، حافظت كوريا الجنوبية والهند على علاقات وثيقة في مختلف المجالات.
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