أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري عن احترامه وتقديره لتحركات أمير الكويت صباح الأحمد آل صباح من أجل الوساطة والتهدئة بين قطر والدول المقاطعة لها، واصفا الأمير الكويتي بـ”أنه شخصية مرموقة والجميع يكن لها الاحترام”.

وأشار شكري من خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “دي أم سي” الفضائية اليوم الأربعاء، إلى أنه ألتقى بوزير الخارجية الكويتي ليكون هناك تفاهم مشترك حول العديد من الأمور.

وأضاف أن هذه الوساطة لن تمنع قطر من الوفاء بجميع مطالب مصر والسعودية والإمارات والبحرين التي طرحت لحل الأزمة.