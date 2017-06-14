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عالمان يكتشفان “عجيبة الدنيا الثامنة” بنيوزيلندا
بحيرات عجيبة في نيوزيلندا

عالمان يكتشفان “عجيبة الدنيا الثامنة” بنيوزيلندا

2017-06-14 10:00:28
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استكشف عالمان نيوزيلنديان، بحيرات عجيبة في نيوزيلندا تمتاز بسطحها المائي الملون بالوردي والأبيض، واعتبروا أن ما توصلوا إليه بمثابة أعجوبة الدنيا الثامنة.

وجرى استكشاف الأعجوبة الثامنة في بحيرة “روتوماهانا”، على الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا.

واختفى السطحان الملونان للبحيرة عام 1886، وكانا يجذبان السياح من كافة دول العالم خلال القرن التاسع عشر.

وأدى فورانا بركانيا لجبل “تاراويرا” في العاشر من يونيو 1886، إلى تواريهما لمدة طويلة، إلى أن الباحثين النيوزيلنديين قد بذلا جهدا للعثور عليهما مجددا.

واستطاع العالمان ريكس بون وساشا نولدن، أن يحددا موقع السطحين تحت عمق يترواح بين 10 و15 مترا من الرماد والمواد البركانية.

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