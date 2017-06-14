أكد الإعلامي عمرو أديب، أن أحد الصحفيين الكويتين اتصلوا بالرئيس الأسبق حسني مبارك حتى يسأله عن تبعية جزيرتي “تيران وصنافير “.

و أضاف أديب من خلال برنامج “كل يوم” المعروض على فضائية “أون لايف”، أن مبارك قال للصحفي: “المحكمة أكدت مصرية الجزيرتين وأنا مش هفهم أكتر من القضاء”.

و قال أديب: “في بلد تمشي كده، مبارك عاوز يقول للصحفي وأنا مالي ومالكم دلوقتي افتكرتم مبارك، مبارك حب يريح دماغه”.