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شاهد.. رد "مبارك" عند سؤاله عن جزيرتي "تيران وصنافير"
عمرو أديب

شاهد.. رد "مبارك" عند سؤاله عن جزيرتي "تيران وصنافير"

2017-06-14 09:33:38
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أكد الإعلامي عمرو أديب، أن أحد الصحفيين الكويتين اتصلوا بالرئيس الأسبق حسني مبارك حتى يسأله عن تبعية جزيرتي “تيران وصنافير “.

و أضاف أديب من خلال برنامج “كل يوم” المعروض على فضائية “أون لايف”، أن مبارك قال للصحفي: “المحكمة أكدت مصرية الجزيرتين وأنا مش هفهم أكتر من القضاء”.

و قال أديب: “في بلد تمشي كده، مبارك عاوز يقول للصحفي وأنا مالي ومالكم دلوقتي افتكرتم مبارك، مبارك حب يريح دماغه”.



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