أكد الفنان السورى جمال سليمان أنهم مستمرون في تصوير الجزء الثاني من مسلسل “افراح أبليس”، خاصة أنه سوف يعرض بعد رمضان على إحدى القنوات الفضائية.

وأضاف سليمان من خلال برنامج “رئيس تحرير نفسى”، الذي تقدمه الإذاعية غدير حسان، على الراديو 9090، أن علاقته بالصحافة والصحفيين، تتوقف على شخصية ونوعية الصحافة التي يتم تقديمها، ومثلها مثل أي مهنة أخرى، هناك الجيد فيها وهناك السيئ، وقال سليمان إن المستقبل للصحافة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه ما زال يحب “ريحة الورق” وقراءة الجرائد.

وأشاد سليمان، بالفنان باسل خياط الذي يتألق هذا العام، في مسلسل “30 يوم”، الذي يعرض حصريا على dmc، خلال شهر رمضان، وأثنى على أدائه في العمل، وعلى موهبته الكبيرة قائلا” إنه فنان طموح ومجتهد ومتنوع” كما أكد أن الفنانة عبلة كامل” فنانة عظيمة”..