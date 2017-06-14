أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن احتمالية عودة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باسم مرسي لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.

وأوضح فايق من خلال حلقة برنامجه “الحريف” على قناة “دي أم سي” الفضائية، أن جلسة صلح ستعقد قريبا بين باسم مرسي والمدير الفني للمنتخب الارجنتيني هكتور كوبر، بطلب من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.

وناشد فايق اتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب بقيول التصالح، واصفا باسم مرسي بأنه “مهاجم مميز وهجام”، وقال: “أذا كان هذا قرصة ودن لباسم فكفاية”.

وجدير بالذكر، أن باسم مرسي قد أعلن خلال تصريحات تلفزيونية له عقب استبعاده من صفوف “الفراعنة” ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، عن عدم متابعته لمباريات المنتخب المصري بالبطولة، مما اعتبرها البعض تصريحات مهينة للمنتخب المصري.