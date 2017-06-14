 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 09:36 صباحاً
روابط سريعة
جلسة صلح بين باسم مرسي وكوبر
باسم مرسي
باسم مرسي

جلسة صلح بين باسم مرسي وكوبر

2017-06-14 09:20:40
محيط - خالد الريس

أعلن الإعلامي إبراهيم فايق عن احتمالية عودة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك باسم مرسي لصفوف المنتخب الوطني خلال الفترة القادمة.
وأوضح  فايق من خلال حلقة برنامجه “الحريف” على قناة “دي أم سي” الفضائية، أن جلسة صلح ستعقد قريبا بين باسم مرسي والمدير الفني للمنتخب الارجنتيني هكتور كوبر، بطلب من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لهاني أبو ريدة رئيس الاتحاد.
وناشد فايق اتحاد الكرة والمدير الفني للمنتخب بقيول التصالح، واصفا باسم مرسي بأنه “مهاجم مميز وهجام”، وقال: “أذا كان هذا قرصة ودن لباسم فكفاية”.
وجدير بالذكر، أن باسم مرسي قد أعلن خلال تصريحات تلفزيونية له عقب استبعاده من صفوف “الفراعنة” ببطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية، عن عدم متابعته لمباريات المنتخب المصري بالبطولة، مما اعتبرها البعض تصريحات مهينة للمنتخب المصري.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3