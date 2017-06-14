كشف نيفين ميميكا المفوض الأوروبى لشئون التنمية والتعاون الدولى عن تقديم الاتحاد الأوروبى لدعم إضافى من أجل معالجة الأزمات فى جنوب السودان والصومال والدول المجاورة لهما .

وقال المفوض الأوروبى إن قيمة هذا الدعم تعادل 165 مليون يورو لمواجهة الأزمات المتعددة فى منطقة القرن الأفريقى،وأضاف “أنه كلما سارعنا بالتصرف، كلما تمكنا من إنقاذ المزيد من الأرواح، وإن هذا الدعم سيساعد فى تلبية الاحتياجات الضرورية للمتضررين فى جنوب السودان وملايين الأشخاص الذين يواجهون خطر المجاعة فى منطقة القرن الأفريقى” .

ومن جانبه، قال مفوض المعونة الإنسانية ومكافحة الأزمات كريستوس ستايلانيديس بالاتحاد الأوروبى إن الاتحاد يتحرك على الفور لتلبية احتياجات المتضررين من المجاعة الشديدة فى جنوب السودان والجفاف فى الصومال وإثيوبيا وكينيا .

وأكد مفوض المعونة الإنسانية الأوروبى “أننا نبذل قصارى جهدنا من أجل احتواء آثار تلك التحديات فى منطقة القرن الأفريقى” وأشار إلى أن الدعم الإضافى الأوروبى يتضمن تخصيص مائة مليون يورو لمعالجة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراع العنيف فى جنوب السودان وتخصيص 65 مليون يورو لمواجهة آثار الجفاف فى الصومال وإثيوبيا وكينيا .