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وزير العدل الأمريكي: لا علم لي بأي اتفاق بين ترامب وروسيا
جيف سيشنز المرشح لوزارة العدل الامريكية

وزير العدل الأمريكي: لا علم لي بأي اتفاق بين ترامب وروسيا

2017-06-14 09:20:12
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أعلن وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز، أمس الثلاثاء، قبيل بدء جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ، أنه “لا علم له” بوجود تواطؤ بين فريق الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والحكومة الروسية.

وقال الوزير الأمريكي: “كل كلام عن إنني قد أكون تواطأت، أو إنني كنت على علم بوجود اتفاق مع الحكومة الروسية موجه ضد بلادي، هو كذب مقيت”.

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