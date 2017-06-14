يعقد مجلس التنسيق السعودي الإماراتي أول اجتماع له في جدة على ساحل البحر الأحمر الخميس 15 يونيو الحالي، لمناقشة المستجدات في المنطقة وخصوصا ما يتصل بالأزمة الخليجية الراهنة مع قطر.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن مصدر في الخارجية السعودية، أن أجندة مناقشات المجلس تتضمن استعراض ما تم تنفيذه منذ إنشاء المجلس المشترك على الصعيد السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي.

ويأتي الاجتماع بعد مرور نحو 10 أيام على اندلاع الأزمة الخليجية القطرية.

وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، متهمة إياها بدعم متشددين، وذلك في أسوأ أزمة دبلوماسية يشهدها الخليج منذ سنوات.

وقد انضمت إلى هذه القائمة لاحقا حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الله الثني، وكذلك المالديف وموريشيوس، وموريتانيا وجزر القمر.

ويذكر أن كلا من الإمارات والسعودية وقعتا في الـ 17 من مايو2016 على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في قصر السلام بمدينة جدة.