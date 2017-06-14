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الجيش السوري يسيطر على مثلث آرك في ريف حمص الشرقي
تفجيرات سويا - حمص

الجيش السوري يسيطر على مثلث آرك في ريف حمص الشرقي

2017-06-14 09:00:19
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تمكنت وحدات من الجيش السوري اليوم الاربعاء من السيطرة بشكل كامل على مثلث آرك والتلال المشرفة عليه في ريف حمص الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش” الإرهابي.
ونقلت قنا روسيا اليوم الإخبارية عن مصدر عسكري قوله ” إن الجيش السوري واصل تقدمه في البادية وأحكم سيطرته على منطقة ومثلث آرك والتلال المشرفة بعمق 3 كم وعرض 6 كم وعلى المحطة الثالثة”.
وأضاف المصدر” إن الجيش أحبط محاولات لمجموعات من تنظيم “داعش” الإرهابي لاستعادة المنطقة التي تم دحرها منها في البادية السورية وكبدتها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد”.

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