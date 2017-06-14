كشفت الفنانة رزان مغربي لأول مرة قصة الخلاف بينها وإليسا، وأوضحت أنها تقدم الجوائز إلى الفائزين بمهرجان عربي بالمغرب منذ سنوات طويلة، إلا أن إليسا طالبت باستبعادها من تقديم الجائزة لها عندما حصلت عليها.

انتهى الموقف دون إنزعاج «مغربي» من إليسا، ولم تعلق منذ ذلك الوقت على ردة فعل إليسا أو تعلن غضبها منها بل ظلت تعبر عن حبها الشديد لها وأغانيها، حتى ظهرت إليسا وتتسلم جائزتها في حفل جوائز الموسيقى العربية والتي صعقت «مغربي» بكلمات قاسية أحرجتها.

وقالت إليسا في المهرجان: «في شغله بس ما تاخديها شخصية، بس أنتِ اتهمتيني إنو عم اشتري الجوائز، وأنا بالمقابل ما فيّ إلا ما قول عنك خفيفة الدم الجوائز الليلة دليل إنو ما عم اشتري ولا جائزة»، وما كان على «مغربي» سوى الرد: «بحبك إليسا».

من هنا، نفت «مغربي» تمامًا صحة كلمات إليسا أو إتهامها بشراء الجوائز، وأشارت إلى أنها تفضل عفوية إليسا لكن عليها الإنتباه إلى كلماتها.

وقالت «مغربي» في برنامج «شيخ الحارة» الذي يذاع على قناة «القاهرة والناس»: «فين الدليل على أن إليسا كلامها مظبوط، أنا كنت عضو لجنة تحكيم في مهرجان الفنان العربي لـ8 سنوات، وفي سنة إليسا ترشحت لتسيلم الجائزة ورفضت أني أقدملها الجائزة وطلبت حد أجنبي وأنا أخدت على خاطري وقتها لكن قلت براحتها».

وتابعت: «اضطريت أقول جملة (بحبك إليسا) علشان ألم الدور مش حلو لي وليها نتكلم كده»، ووجهت إليها رزان نصيحة في البرنامج قائلة: «تهدأ وتفكر قبل ما تحكي قصص».