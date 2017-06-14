وزير المالية الألمانى: "أفريقيا يجب أن تكون منطقة للتعاون وليس للتنافس"2017-06-14 09:32:34
قال وزير المالية الألمانى فولفجانج شويبلة إن أفريقيا تلعب دورا بالغ الأهمية فى الاقتصاد العالمي،سواء كان ذلك على صعيد ما تملكه أفريقيا من قدرات أم ما تمثله من مخاطر، ومن هنا جاءت مبادرة ألمانيا من أجل التعاون مع أفريقيا، على اعتبار أن ألمانيا هي الرئيس الدورى الحالى لمجموعة العشرين.
وأضاف شويبلة، فى حديث له لجريدة “لوموند” الفرنسية، أن هذه المبادرة لاقت صدى لدى غالبية البلدان الأفريقية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة طويلة المدى وستظل مدرجة على جدول أعمال مجموعة العشرين لأن الأرجنتين، التى ستخلف ألمانيا فى رئاسة المجموعة، قد تعهدت بذلك.
وأوضح أن هذه المبادرة لا تسعى إلى اعتماد أداة مالية جديدة لأفريقيا إنما تهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى أفريقيا، وحول الانتقادات التى وجهتها بعض المنظمات الأهلية لهذه المبادرة ووصفها بالمجردة وأنها لا تقدم اى التزام مالى، قال شويبلة إن مجموعة العشرين ليست معنية بتقديم مساعدات مالية نظرا لأن هذه المساعدات لها قنوات أخرى مثل المساعدات فى مجال التعاون أو التنمية، وأضاف “وكما سبق أن ذكرت فإن هذه المبادرة تهدف إلى الاستثمار الخاص بطبيعة الحال لأن أفريقيا بحاجة إلى المال العام لتطوير بنيتها التحتية”.
وحول دور فرنسا فى هذه المبادرة، أوضح شويبلة أن فرنسا تلعب دورا نشيطا جدا، مشيرا إلى أن جميع شركاء ألمانيا الأوروبيين يؤيدون بقوة هذه المبادرة، فضلا عن التعاون مع كل من الصين، والهند، وأندونيسيا ودولة جنوب أفريقيا، التى تقوم بدور الوسيط، وشدد على أهمية أن يجعل الجميع من أفريقيا منطقة للتعاون وليست للمنافسة.
وردا على سؤال لماذا هذا الاهتمام الألمانى المتزايد بأفريقيا؟.. قال شويبلة “أفريقيا هى القارة المجاورة لأوروبا ولذا فالتحديات التى تمثلها هى أوروبية وليست فقط ألمانية وإذا ما فشلنا فى تهيئة الظروف المطلوبة لتحقيق الاستقرار فى أفريقيا فإن المشاكل ستضاعف، وعندها يتعين على بقية العالم وبخاصة أوروبا (...) تحمل العواقب، هذا يعني أن أزمة الهجرة فتحت أعيننا،وأننا يجب علينا أن نرفض الجمود ونأخذ على عاتقنا نصيبا من المسؤولية وتقديم مساعداتنا في عالم متكامل.
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
"أوسلو" تفوز بأرفع تكريم مسرحي أمريكي
نالت مسرحية “أوسلو” لمؤلفها جيه.تي روجرز المستوحاة من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط أرفع تكريم مسرحي بفوزها بجائزة توني لأفضل مسرحية في جوائز هذا العام في الحفل ...Wed, 14 Jun 2017 02:21:34 GMT
-
خالد علي ينضم إلى اعتصام نقابة الصحفيين
وصل خالد علي، رئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس، منذ قليل، إلى نقابة الصحفيين؛ للمشاركة في الاعتصام الذي دعا له اليوم عدد من الصحفيين، من بينهم أعضاء مجلس ...Tue, 13 Jun 2017 20:57:42 GMT
-
أخبار متوقعة ليوم الأربعاء
القاهرة: يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين ...Wed, 14 Jun 2017 05:35:31 GMT
-
ننشر تفاصيل اندلاع حريق في برج سكني غرب لندن
وذكرت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الأربعاء أنه نظرا لضخمة الحريق بالبرج “المكون من 27 طابقا” تم استدعاء أكثر من 200 إطفائي و40 سيارة إطفاء. وأعلنت هيئة إطفاء ...Wed, 14 Jun 2017 05:55:39 GMT
-
كبار كتاب الصحف يسلطون الضوء على أزمة قطر مع الدول العربية
سلط عدد من كبار كتاب المقالات بالصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء علي الأزمة القطرية بعد أن قطعت عدة دول عربية في مقدمتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين ...Wed, 14 Jun 2017 05:55:30 GMT
-
قتيلان وجريح إثر سقوط مروحية بولاية "النعامة" شمال غرب الجزائر
لقي شخصان حتفهما فيما أصيب آخر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إثر سقوط مروحية بولاية “النعامة” الواقعة في الشمال الغربي من الجزائر. وأفادت التقارير المحلية ...Wed, 14 Jun 2017 05:42:00 GMT
-
مصرع عامل في مشاجرة بين عائلتين بمحافظة قنا وضبط أحد المتهمين
لقي عامل مصرعه اليوم إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتي ” الحردانة ” و” العطيات ” بناحية جزيرة الطوابية بمركز قنا في تجدد خصومة ثأرية بينما ، وتمكنت ...Wed, 14 Jun 2017 05:39:24 GMT