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اليوم.. استئناف مُحاكمة متهمين اثنين في "ألتراس ربعاوي"
مظاهرة اولتراس ربعاوي في عين شمس (تصوير:محمد محسن) - مظاهرة اولتراس ربعاوي في عين شمس (تصويرمحمد محس

اليوم.. استئناف مُحاكمة متهمين اثنين في "ألتراس ربعاوي"

2017-06-14 08:53:38
أش أ

تستأنف، اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة متهمين اثنين في قضية تعرف بـ “ألتراس ربعاوي”.

وكانت محكمة النقض، قبلت طعن المتهمين في قضية خلية “ألتراس ربعاوي”، وقضت بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم، في الاتهامات الموجهة لهم بحرق مبنى النيابة الإدارية، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين في مارس 2014، بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى “ألتراس ربعاوي” لتنفيذ أعمال عنف وحرق منشآت الدولة وتخريبها، وتورطوا في اقتحام مبنى النيابة الإدارية وحرقه.

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