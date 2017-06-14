تقيم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم جلسة لنظر الطعن المقدم من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة ضد القرار القضائي الذي أقر بحل اتحاد الكرة.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت في مارس الماضي بقبول دعوى المرشح السابق لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عمر هريدي وماجدة الهلباوي المرشحة السابقة لرئاسة الاتحاد، بوقف تنفيذ نتائج الانتخابات الماضية للاتحاد وحل مجلسه.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية قد أوصت برفض الطعن المقدم من هاني أبوريدة ، مشيرة إلى المخالفات التي شابت العملية الانتخابية.