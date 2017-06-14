تعقد وزارة الأوقاف برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة بديوان العام لبحث مجموعة من الموضوعات الدعوية والحث على الانتهاء من تنظيم مصليات العيد.

وأكدت الوزارة في بيان لها، على ضرورة حضور وكلاء وزارة الأوقاف بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية السبت المقبل الموافق 22 رمضان لبحث مجموعة من الملفات على رأسها، تنظيم مصليات العيد ومناقشة خطة الوزارة الدعوية في العطلة الصيفية، والتوسع في مراكز الثقافة الإسلامية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم وعمل الواعظات، وإعادة تنظيم العمل بمعسكر أبو بكر الصديق.

وشدد البيان على ضرورة تنقية مكتبات المساجد من أي كتب أو أشرطة لدعاة التطرف والعنف، ومناقشة خطة الوزارة في مساعدة الأسر والقرى الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى الدفع بمزيد من الشباب المميزين علميًا وإداريًا في العمل الإداري وتحديد احتياجات المحافظات من الإعلان التكميلي الثاني لمسابقة الأئمة واستكمال ما تبقى من مسابقة العمال وسرعة شغل الدرجات القيادية الشاغرة بالإدارة الوسطى ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.

ونبه البيان على ضرورة حضور رؤساء القطاعات ووكلاء الوزارة ومديري العموم بديوان عام الوزارة في قاعة حراء صباح اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا، على أن يكون حضور مديري المديريات التواجد بقاعة السبت المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة وعدم التخلف أو الإنابة تحت أي ظرف للأهمية القصوى لهذا الاجتماع.