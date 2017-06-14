أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه جار إنشاء 100 ألف وحدة سكنية ضمن محور الإسكان الاجتماعي المتميز، بمساحة 95 مترا مربعا للوحدة السكنية، للمواطنين أصحاب الدخول الأعلى.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى طرح مناقصات تنفيذ 40 ألف وحدة منها، بمدن “القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – العلمين الجديدة”.

يذكر أن تلك الوحدات السكنية تستهدف المواطنين أصحاب الدخول التي لا تتناسب مع شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، وتزيد عن 5 آلاف جنيه شهريا للأسرة.