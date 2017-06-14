قنوات «DMC»: حذفنا الألفاظ الخارجة من المسلسلات والتجاوزات رصدت من النسخ الإلكترونية2017-06-14 08:50:51
أكدت قنوات DMC أهمية المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ودوره في خلق منظمة إعلامية مصرية تليق بالبلاد.
جاء ذلك في خطاب تلقاه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من قنوات DMC بشأن التقرير الأول الذي أصدره المجلس بخصوص الأعمال الدرامية وما تضمنته من ألفاظ وعبارات لا تتسق مع البيئة الثقافية والمجتمعية المصرية.
وأشارت القنوات إلى أن التجاوزات التي تم رصدها في عدد من الحلقات ببعض الأعمال التي تم بثها وردت في النسخة الإلكترونية لهذه الأعمال ولم تعرض على شاشات قنوات DMC.
كما أشارت إلى أن لكل عمل درامي يتم بثه على شاشات DMC نسختين إحداهما للعرض التليفزيوني وتلك التي اجتازت المعايير الرقابية، وأخرى إلكترونية يتحكم فيها منتج العمل من خلال المواقع الإلكترونية.
وأكدت قنوات DMC أن استباقها بالحذف والانتباه للمحتوى المقدم جاء بدافع ذاتي من واقع المسئولية التي تتحملها باعتبارها مؤسسة إعلامية مصرية لها أهداف وثوابت، وأضافت: “إن هذا الأمر سبب لها كثير من الأعباء وعرضها لحملة من النقد والهجوم الصحفي بحجة مصادرة الإبداع، وأكدت أن تدخلها بحذف بعض الألفاظ جاء لكونها غير ملائمة للمجتمع والثقافة المصرية”.
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
"أوسلو" تفوز بأرفع تكريم مسرحي أمريكي
نالت مسرحية “أوسلو” لمؤلفها جيه.تي روجرز المستوحاة من اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط أرفع تكريم مسرحي بفوزها بجائزة توني لأفضل مسرحية في جوائز هذا العام في الحفل ...Wed, 14 Jun 2017 02:21:34 GMT
-
خالد علي ينضم إلى اعتصام نقابة الصحفيين
وصل خالد علي، رئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس، منذ قليل، إلى نقابة الصحفيين؛ للمشاركة في الاعتصام الذي دعا له اليوم عدد من الصحفيين، من بينهم أعضاء مجلس ...Tue, 13 Jun 2017 20:57:42 GMT
-
أخبار متوقعة ليوم الأربعاء
القاهرة: يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين ...Wed, 14 Jun 2017 05:35:31 GMT
-
ننشر تفاصيل اندلاع حريق في برج سكني غرب لندن
وذكرت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الأربعاء أنه نظرا لضخمة الحريق بالبرج “المكون من 27 طابقا” تم استدعاء أكثر من 200 إطفائي و40 سيارة إطفاء. وأعلنت هيئة إطفاء ...Wed, 14 Jun 2017 05:55:39 GMT
-
كبار كتاب الصحف يسلطون الضوء على أزمة قطر مع الدول العربية
سلط عدد من كبار كتاب المقالات بالصحف المصرية الصادرة اليوم الأربعاء علي الأزمة القطرية بعد أن قطعت عدة دول عربية في مقدمتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين ...Wed, 14 Jun 2017 05:55:30 GMT
-
قتيلان وجريح إثر سقوط مروحية بولاية "النعامة" شمال غرب الجزائر
لقي شخصان حتفهما فيما أصيب آخر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إثر سقوط مروحية بولاية “النعامة” الواقعة في الشمال الغربي من الجزائر. وأفادت التقارير المحلية ...Wed, 14 Jun 2017 05:42:00 GMT
-
مصرع عامل في مشاجرة بين عائلتين بمحافظة قنا وضبط أحد المتهمين
لقي عامل مصرعه اليوم إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتي ” الحردانة ” و” العطيات ” بناحية جزيرة الطوابية بمركز قنا في تجدد خصومة ثأرية بينما ، وتمكنت ...Wed, 14 Jun 2017 05:39:24 GMT