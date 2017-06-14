أكدت قنوات DMC أهمية المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ودوره في خلق منظمة إعلامية مصرية تليق بالبلاد.

جاء ذلك في خطاب تلقاه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من قنوات DMC بشأن التقرير الأول الذي أصدره المجلس بخصوص الأعمال الدرامية وما تضمنته من ألفاظ وعبارات لا تتسق مع البيئة الثقافية والمجتمعية المصرية.

وأشارت القنوات إلى أن التجاوزات التي تم رصدها في عدد من الحلقات ببعض الأعمال التي تم بثها وردت في النسخة الإلكترونية لهذه الأعمال ولم تعرض على شاشات قنوات DMC.

كما أشارت إلى أن لكل عمل درامي يتم بثه على شاشات DMC نسختين إحداهما للعرض التليفزيوني وتلك التي اجتازت المعايير الرقابية، وأخرى إلكترونية يتحكم فيها منتج العمل من خلال المواقع الإلكترونية.

وأكدت قنوات DMC أن استباقها بالحذف والانتباه للمحتوى المقدم جاء بدافع ذاتي من واقع المسئولية التي تتحملها باعتبارها مؤسسة إعلامية مصرية لها أهداف وثوابت، وأضافت: “إن هذا الأمر سبب لها كثير من الأعباء وعرضها لحملة من النقد والهجوم الصحفي بحجة مصادرة الإبداع، وأكدت أن تدخلها بحذف بعض الألفاظ جاء لكونها غير ملائمة للمجتمع والثقافة المصرية”.