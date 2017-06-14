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عمدة لندن: نتعامل مع حريق برج سكني غرب العاصمة على أنه "حادث كبير"
حريق برج لندن

عمدة لندن: نتعامل مع حريق برج سكني غرب العاصمة على أنه "حادث كبير"

2017-06-14 08:21:15
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قال صديق خان عمدة العاصمة البريطانية لندن إن التعامل مع الحريق الذي شب في برج سكاني حي نورث كنسينجتون غرب العاصمة لندن يتم على أنه “حادث كبير”.
ونقلت هيئة الأذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم /الأربعاء/ عن وسائل الإعلام بريطانية قولها “إن هناك حطاما تتساقط من المبنى، وأصوات انفجارات وتحطم زجاج” ، ووصفت وسائل الاعلام الأمر بأنه محزن للغاية حيث يغطي البرج الدخان بوضوح ورماد الحريق.
وكان قد هرع لموقع الحريق أكثر من 200 رجل إطفاء و40 سيارة إطفاء، فيما أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلي موقع الحريق في الاتجاهين.



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