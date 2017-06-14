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طالب أمريكي يعود لبلاده بعد معاناته من غيبوبة لمدة سنة بمعتقله في كوريا الشمالية
وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

طالب أمريكي يعود لبلاده بعد معاناته من غيبوبة لمدة سنة بمعتقله في كوريا الشمالية

2017-06-14 08:11:45
أش أ

وصل الطالب الأمريكي أوتو وارمبيه الذي كان معتقلا في كوريا الشمالية إلى ولاية أوهايو حيث سينقل إلى مستشفى كونه في حالة غيبوبة لمدة سنة أثناء اعتقاله في كوريا .
وذكرت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء أن طائرة تقل وارمبيه حطت في سينسيناتي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون قد أكد أن السلطات الكورية الشمالية أفرجت عن الطالب الأمريكي أوتو وارمبيه المحكوم عليه بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لإدانته بالسرقة.
وقد أفادت صحيفة أمريكية بأن الطالب المفرج عنه دخل في حالة غيبوبة منذ أكثر من عام بعد أن أصيب بنوع من التسمم في سجنه.

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