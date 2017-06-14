 Moheet on google
الأربعاء 14 يونيو 2017 08:06 صباحاً
روابط سريعة
في التصفيات المؤهلة للمونديال .. البرازيل تعلن تفاصيل «مباراة الأمل الأخير» للأكوادور
كأس العالم
كأس العالم

في التصفيات المؤهلة للمونديال .. البرازيل تعلن تفاصيل «مباراة الأمل الأخير» للأكوادور

2017-06-14 08:06:30
وكالات

تستضيف البرازيل، التي ضمنت التأهل لمونديال روسيا 2018 المنتخب الاكوادورى على ملعب “أرينا دو جريميو” في مدينة “بورتو أليجري” جنوبي البلاد يوم 31 أغسطس المقبل ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال
وأكد الاتحاد البرازيلى، على موقعه الثلاثاء، أنه استقر اليوم الملعب الذي ستقام عليه المباراة بعد أن كانت ستقام في “بورتو أليجري”.
ولا يعد اللقاء حاسما بالنسبة للسيليساو الذي ضمن مقعده بالفعل في مونديال روسيا حيث يتصدر التصفيات بـ33 نقطة جمعها من 10 انتصارات وثلاث تعادلات وهزيمة وحيدة، لكنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للإكوادور صاحبة المركز السادس بـ20 نقطة وتتمسك بالأمل في فرصة التأهل.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3