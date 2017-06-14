تستضيف البرازيل، التي ضمنت التأهل لمونديال روسيا 2018 المنتخب الاكوادورى على ملعب “أرينا دو جريميو” في مدينة “بورتو أليجري” جنوبي البلاد يوم 31 أغسطس المقبل ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

وأكد الاتحاد البرازيلى، على موقعه الثلاثاء، أنه استقر اليوم الملعب الذي ستقام عليه المباراة بعد أن كانت ستقام في “بورتو أليجري”.

ولا يعد اللقاء حاسما بالنسبة للسيليساو الذي ضمن مقعده بالفعل في مونديال روسيا حيث يتصدر التصفيات بـ33 نقطة جمعها من 10 انتصارات وثلاث تعادلات وهزيمة وحيدة، لكنه مسألة حياة أو موت بالنسبة للإكوادور صاحبة المركز السادس بـ20 نقطة وتتمسك بالأمل في فرصة التأهل.