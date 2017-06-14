قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل إن “قانون الانتخابات النيابية، الذي اتفقت عليه الأحزاب الثلاثاء، والذي سيعرض على مجلس الوزراء غدا هو قانون انتخابي جديد ميثاقي خلصنا من الأشباح الثلاثة التمديد والفراغ والستين وأصبح للبنانيين للمرة الأولى بعد عام 1990 قانونا يصحح التمثيل”.

ومن جانبه، أكد باسيل رئيس التيار الوطني الحر، في كلمة خلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لتكتل “التغيير والإصلاح، “طالما طالبنا بقانون وفق النسبية مع الضوابط الأساسية فيه هي أولا تقسيم الدوائر 15 دائرة شكلت بطريقة رفعت التمثيل خصوصا للمسيحيين بدرجة كبيرة بنسبة 60% أو 70% تقريبا.

وقال باسيل أن ما لم نتوفق في إنجازه في القانون الجديد هو موضوع حق العسكريين في التصويت والكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع، موضحا أن هذا الأمر يترافق مع إطار سياسي لا علاقة له بالقانون إنما بشخص رئيس الجمهورية الذي يسلم الكل بدوره بأن يدعو الأطراف السياسية المعنية إلى لقاء لتحديد سمات المرحلة السياسية المقبلة.

وأضاف أن هناك أمرا لم يتم الاتفاق عليه وهو موعد الانتخابات وترك للاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، قائلا “إننا تيار وطني حر نطالب بأن يكون الموعد في أقرب فرصة ممكنة لأنها خسارة وقت وخسارة جهد”.