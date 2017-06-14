نشر أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لـ”وادي دجلة” مقطع فيديو “سيلفي” في أول ظهور له في برنامج تحليلي لتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم المباريات بقناة “أون سبورت”.

ويظهر “ميدو” في مقطع الفيديو الذي نشره على صفحته بـ”تويتر”، وهو يقوم بالتصوير أثناء إذاعة الحلقة على الهواء وبرفقة حازم إمام لاعب نادي الزمالك سابقا وكريم خطاب مقدم البرنامج.

ويعتبر هذا الظهور التلفزيوني الأول في البرامج التحليلية لـ”ميدو”، عقب تقدمه باستقالته من قناة “بي أن سبورت” القطرية، عقب قيام مجموعة دول وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين وليبيا واليمن وجزر المالديف بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

كما قامت الأردن بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي مع قطر.