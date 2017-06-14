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اليوم .. لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب تناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية
لجنة الدفاع في البرلمان‎

اليوم .. لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب تناقش اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية

2017-06-14 07:50:21
أش أ

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعا، اليوم الأربعاء ، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في حضور ممثلي الحكومة.

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