فشلت المفاوضات التي تقوم بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع ارلين فوستر زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي “الأيرلندي الشمالي” لتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة بعد خسارة حزب المحافظين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية بى بى سى اليوم الأربعاء عن ارلين فوستر زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي قولها إن المحادثات مع حزب المحافظين بزعامة ماي فشلت في تشكيل الحكومة الجديدة.

وتسود حزب المحافظين حالة من عدم الرضا عن تيريزا ماي بعد خسارة الحزب أغلبيته في مجلس العموم في الانتخابات العامة المبكرة، التي جرت الخميس الماضي بناء على دعوة من ماي، حيث حصل الحزب على 318 مقعدا فقط، وهو ما يترتب عليه لجوء المحافظين إلى تشكيل حكومة أقلية بالتحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي (الأيرلندي) لإكمال عدد المقاعد التي يحتاجها لتشكيل أغلبية (326 مقعدا)، وهو الأمر الذي لم يُتفق عليه نهائيا بعد.

وكان استطلاع للرأي، أجراه الموقع الإلكتروني الرسمي لحزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، قد كشف أن نحو ثلثي أعضاء الحزب يؤيدون استقالة رئيسة الوزراء وزعيمة الحزب تيريزا ماي، وإجراء انتخابات جديدة على زعامة الحزب على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة.