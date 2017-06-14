اندلع حريق هائل في برج سكني بمنطقة لانكستر ويست غرب العاصمة البريطانية لندن.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم الأربعاء أنه نظرا لضخمة الحريق بالبرج “المكون من 27 طابقا” تم استدعاء أكثر من 200 إطفائي و40 سيارة إطفاء.

وأعلنت هيئة إطفاء لندن أن أسباب حريق البرج السكني في منطقة لانكستر ويست في العاصمة البريطانية لندن مازالت مجهولة حتى الآن، واصفة إياه بالكبير والخطير للغاية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحريق اندلع من الدور الثاني إلى الدور الأخير، فيما تقوم قوات الإطفاء بمجهود كبير للحد من أضرار الحريق الهائل.

وأعلنت الشرطة البريطانية معالجة اثنين من المصابين في موقع حريق برج لانكاستر وست استايت في حي نورث كنسينغتون غرب العاصمة لندن إثر استنشاقهما الدخان.

وتم استدعاء 40 سيارة إطفاء و200 إطفائي للسيطرة على حريق في البرج، فيما لازالت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من المبنى الذي تتحدث أنباء عن وجود سكان كثيرين بداخله.

وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا نداءات استغاثة من داخل البرج الذي يعود تاريخ بنائه إلى العام 1974.