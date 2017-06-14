لقي شخصان حتفهما فيما أصيب آخر في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إثر سقوط مروحية بولاية “النعامة” الواقعة في الشمال الغربي من الجزائر.

وأفادت التقارير المحلية الواردة فجر اليوم الأربعاء بأن “شخصين لقي حتفهما وأصيب آخر في وقت متأخر من مساء أمس إثر سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدرك الوطني كانت في جولة روتينية في بلدية “قصدير” دائرة “مكمن بن عمر” التابعة لولاية النعامة” ، مشيرة إلى أن قوات الحماية المدنية بالمنطقة تدخلت من أجل إجلاء الضحايا وإسعاف الجرحى.

ولم يرد أي بيان رسمي من قبل السلطات الجزائرية عن الحادث ، كما لم تتضح أسباب سقوط المروحية.

يذكر أن مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية بالجزائر كانت قد سقطت في الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي بضواحى بلدية “حمر العين” التابعة لولاية “تيبازة” بعد ملامستها لأسلاك كهربائية ذات ضغط عالى مما تسبب في وفاة طاقمها المكون من ثلاثة ضباط.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية ، في بيان لها آنذاك ، أنه ” أثناء دورية ليلية على محور البليدة- تيبازة سقطت مروحية إنقاذ تابعة للقوات البحرية بعد ملامستها لأسلاك كهربائية ذات ضغط عال بضواحي بلدية حمر العين بولاية تيبازة مما تسبب في وفاة طاقمها المكون من ثلاثة ضباط”.