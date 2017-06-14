القبض على نائب مدير خزينة حى وسط الإسكندرية لإختلاسه 100 ألف جنيه2017-06-14 07:34:32
ألقت قوات الأمن بالإسكندرية، القبض على نائب مدير الخزينة العمومية بحي وسط الإسكندرية، لقيامه باختلاس مبلغ مالي وقدره 100 ألف جنيه.
تلقى قسم مكافحة الأموال العامة معلومات أكدتها التحريات تفيد قيام المدعو ” محمود ا . م .ع” 45 عاما، نائب مدير الخزينة العمومية بحي وسط الاسكندرية مقيم دائرة قسم كرموز باختلاس المبلغ من حصيلة توريد غرامات إشغال الطريق ورخص البناء.
أكدت التحريات السرية لرئيس وضباط قسم مكافحة الأموال العامة صحة الواقعة وقيام المتهم باستغلال طبيعة عمله الوظيفي كنائب مدير الخزينة العمومية لحي وسط وعقد النية والعزم على اختلاس مبالغ مالية من عهدته بالخزينة العمومية بالحي.
وتبين من التحقيقات قيام المتهم بإختلاس 100 ألف جنيه وقيامه بالتزوير في سجلات الخزينة بإثبات قيامه بتوريد تلك المبالغ بها واعداد حافظة توريد لتلك المبالغ لبنك مصر لحساب المحافظة على خلاف الحقيقة.
كما تبين من التحقيقات قيام المتهم باصطناع إيصالات المبالغ النقدية المختلسة منصوص صدورها لبنك مصر على خلاف الحقيقة واستولى عليها لنفسه وأضر عمدا بالمال العام وتربح من أعمال وظيفته.
تم تشكيل لجنة من الإدارة المالية تحت إشراف رئيس حي وسط الإسكندرية أكدت صحة ما جاء بالتحريات، واعترف المتهم بما توصلت إليه التحريات وأقر بارتكاب الواقعة وأبدى إستعداده للسداد.
تحرر محضر جنح بقسم شرطة باب شرقي ، وبعرضه علي النيابة العامة سدد جزءا من المبلغ المختلس وأبدى استعداده لسداد باقي المبلغ وقررت النيابة حبسه لصباح باكر للسداد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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