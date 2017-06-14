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وفد مصر للطيران يتسلم طائرة جديدة من مصنع بوينج للطائرات
طائرة مصر للطيران الجديدة ـ بوينج‎

وفد مصر للطيران يتسلم طائرة جديدة من مصنع بوينج للطائرات

2017-06-14 07:32:40
أش أ

تسلم وفد من شركة مصر للطيران طائرة جديدة من طراز بوينج 737/800 التى ستنضم لأسطول الشركة بعد أن تصل إلي مطار القاهرة لتحمل رقم 65 فى أسطول الشركة.
كان الوفد المكلف باستلام الطائرة قد انتهى من كافة إجراءات المراجعة على كافة أجزاء الطائرة وأجهزتها وكذلك بعد إجراء عدة تجارب فى عمليات الإقلاع والهبوط فى أجواء جوية مختلفة للاطمئنان على كفاءة تشغيلها تمهيدا للإقلاع بها من مصنع شركة بوينج بولاية سياتل الامريكية خلال الساعات القادمة متوجهة إلي القاهرة .

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