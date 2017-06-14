خالد علي ينضم إلى اعتصام نقابة الصحفيين

وصل خالد علي، رئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس، منذ قليل، إلى نقابة الصحفيين؛ للمشاركة في الاعتصام الذي دعا له اليوم عدد من الصحفيين، من بينهم أعضاء مجلس ...