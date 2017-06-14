لقي عامل مصرعه اليوم إثر إصابته بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتي ” الحردانة ” و” العطيات ” بناحية جزيرة الطوابية بمركز قنا في تجدد خصومة ثأرية بينما ، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط اثنين من المتهمين وبحوزة أحدهما رشاش متعدد جرينوف و388 طلقة حية.

كان مدير أمن قنا اللواء صلاح الدين حسان قد تلقي إخطارا بمقتل ” محمود ا م ا ” 24 عاما ينتمي لبيت درويش من عائلة “الحردانة” مقيم بجزيرة الطوابية دائرة مركز قنا إثر إصابته بطلق ناري بالرأس.

بالانتقال إلي موقع الواقعة والفحص وسؤال ” محمد م ر م ” 22 عاما من أبناء عمومة المجني علية اتهم كلا من ” سعيد إ ح ع ” 45 عاما و إبراهيم م م ” 62 عاما - مزارع ونجله “عيد ” 25 عاما جميعهم ينتمون لبيت محمود من عائلة “العطيات” ويقيمون بذات الناحية، بالتعدي على المجنى عليه بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح كان بحوزة أحدهم مما أدى لوفاته بتحريض “عبد العاطي م ا” 27 عاما مقيم بذات الناحية المنتمي لعائلة المتهمين لوجود خصومة ثأرية غير مقيده فيما بين العائلتين ناتجة عن مقتل “عبده م ش” 70 عاما – مزارع منتمى لعائلة المجنى عليه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين الأول والثاني وبحوزة الأول رشاش متعدد جرينوف صربى الصنع و 388 طلقة حية وبمواجهتهما اعترف بارتكابهما الواقعة لذات الخلاف بالاشتراك والمتهم الثالث بتحريض من الرابع هاربان وأن السلاح المضبوط هو المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما تولت النيابة العامة التحقيق.