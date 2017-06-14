أخبار متوقعة ليوم الأربعاء2017-06-14 07:30:03
القاهرة: يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع بالعراق والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب.
القاهرة: تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعا، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في حضور ممثلي الحكومة.
القاهرة: يقوم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بزيارة الهيئة الوطنية للصحافة، لتقديم التهنئة بمناسبة تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها، وبحث تطورات الموقف السياسي على مختلف الأصعدة.
القاهرة: تنظم نقابة الصحفيين لقاء مفتوحا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وأعضاء مجلس النقابة.
الجيزة: تبدأ محافظة الجيزة، بالتعاون مع المجلس المصري لأطباء من أجل السلام، تنفيذ قوافل طبية بالعديد من المناطق للكشف الطبي على المواطنين، وتقديم العلاج المجاني لهم.
القاهرة: تنظم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، حفل سحورها الأول بحضور وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم خلاله تكريم لوزير الإسكان، وكبار العقاريين بمصر.
القاهرة: يقيم صندوق التنمية الثقافية بقصر الأمير طاز حفل الصوت الذهبي، مساء الأربعاء القادم، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية والفنية التى يقيمها الصندوق خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان الإبداع في مواجهة الإرهاب.
عواصم العالم: تحيي منظمة الصحة العالمية، اليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت شعار ” تبرع بالدم. تبرع الآن. تبرع من حين إلى آخر”، وستركز حملة هذا العام على التبرع بالدم أثناء حالات الأزمات والطوارئ.
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انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
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رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
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خالد علي ينضم إلى اعتصام نقابة الصحفيين
وصل خالد علي، رئيس حزب العيش والحرية تحت التأسيس، منذ قليل، إلى نقابة الصحفيين؛ للمشاركة في الاعتصام الذي دعا له اليوم عدد من الصحفيين، من بينهم أعضاء مجلس ...Tue, 13 Jun 2017 20:57:42 GMT
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محافظ أربيل: منظمة قطرية قدمت الوجبات التي سممت النازحين العراقيين
أعلن محافظ أربيل نوزاد هادي اليوم الثلاثاء اعتقال سبعة أشخاص على خلفية تسمم مئات النازحين العراقيين في مخيمي حسن شام وخازر قرب مدينة الموصل العراقية ؛ بعد تناولهم ...Tue, 13 Jun 2017 16:03:09 GMT
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دجاج محمر على الطريقة الأمريكية
يُغسل الدجاج بالملح والدقيق ويُشطف ويُجفف، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُخلط اللبن الرائب مع الثوم المفروم ونصف كمية التوابل جيداً. - يُتبل الدقيق ...Wed, 14 Jun 2017 03:53:50 GMT
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19 رمضان ووفاة شخصيات إسلامية مؤثرة
في مثل هذا اليوم 19 من رمضان وقعت عدة أحداث بارزة أهمها وفاة الشيخ زايد بن سلطان أل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وانشاء جامعة الزيتونة بتونس؛ ووفاة كل من ...Wed, 14 Jun 2017 03:53:50 GMT
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أسرار من الجمال تحملها أرفف مطبخك
يحتوي أرفف مطبخك على العديد من المواد التي يمكن اعتبارها بمثابة مركز تجميل يمكن أن يصب مباشرة في حماية جمالك ورونق شعرك وبشرتك. قامت الكاتبة الأمريكية لورين بوين، ...Wed, 14 Jun 2017 03:50:50 GMT
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"سي إن إن" تكشف دراسة تحمل إعجازاً قرآنياً مرتبط باللون الأخضر
عندما تتعدت الآيات القرآنية في ذكر اللون الأخضر وأنه سيكون لون فراش وثياب أهل الجنة لم يكن الأمر من فراغ، وذلك لكونه أفضل الألوان من ناحية الصحة الجسمانية ...Wed, 14 Jun 2017 04:01:33 GMT
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إصدار يتناول تاريخ الماء وعلاقة الكائنات به
أصدر مشروع “كلمة” للترجمة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة الترجمة العربية لكتاب “الماء: طبيعةً وثقافةً” للكاتبة البريطانية فيرونيكا سترانغ، ونقلته للعربية ...Wed, 14 Jun 2017 03:39:09 GMT