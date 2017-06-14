القاهرة: يعقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع إياد علاوى نائب رئيس جمهورية العراق، الذي يقوم بزيارة إلى القاهرة، تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات إلى جانب تطورات الأوضاع بالعراق والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

القاهرة: تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعا، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية في حضور ممثلي الحكومة.

القاهرة: يقوم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بزيارة الهيئة الوطنية للصحافة، لتقديم التهنئة بمناسبة تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها، وبحث تطورات الموقف السياسي على مختلف الأصعدة.

القاهرة: تنظم نقابة الصحفيين لقاء مفتوحا مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، بحضور نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة وأعضاء مجلس النقابة.

الجيزة: تبدأ محافظة الجيزة، بالتعاون مع المجلس المصري لأطباء من أجل السلام، تنفيذ قوافل طبية بالعديد من المناطق للكشف الطبي على المواطنين، وتقديم العلاج المجاني لهم.

القاهرة: تنظم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، حفل سحورها الأول بحضور وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، وعدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم خلاله تكريم لوزير الإسكان، وكبار العقاريين بمصر.

القاهرة: يقيم صندوق التنمية الثقافية بقصر الأمير طاز حفل الصوت الذهبي، مساء الأربعاء القادم، وذلك في إطار الفعاليات الثقافية والفنية التى يقيمها الصندوق خلال شهر رمضان المبارك تحت عنوان الإبداع في مواجهة الإرهاب.

عواصم العالم: تحيي منظمة الصحة العالمية، اليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت شعار ” تبرع بالدم. تبرع الآن. تبرع من حين إلى آخر”، وستركز حملة هذا العام على التبرع بالدم أثناء حالات الأزمات والطوارئ.