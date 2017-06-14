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"بى بى سى" : هناك مخاوف من انهيار البرج المشتعل غرب لندن
حريق محطة وقود

"بى بى سى" : هناك مخاوف من انهيار البرج المشتعل غرب لندن

2017-06-14 07:25:54
أش أ

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى صباح اليوم الأربعاء أن هناك مخاوف من انهيار البرج السكاني الكائن في حي نورث كنسينغتون غرب العاصمة لندن ، وذلك نتيجة استمرار اشتعال النيران به.
وقالت مصادر شرطة العاصمة في بريطانيا إن عددا من الأشخاص يعالجون من إصابات متفرقة، فيما يتحدث شهود عيان عن وجود عدد من سكان البرج عالقين في منازلهم.
وقد هرع لموقع الحريق أكثر من 200 رجل إطفاء و40 سيارة إطفاء، فيما أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلي موقع الحريق في الاتجاهين.

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