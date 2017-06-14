عندما تتعدت الآيات القرآنية في ذكر اللون الأخضر وأنه سيكون لون فراش وثياب أهل الجنة لم يكن الأمر من فراغ، وذلك لكونه أفضل الألوان من ناحية الصحة الجسمانية والنفسية، وفقاً لما أكدته إحدى الدراسات.

وتحت عنوان “لحياة مريحة وطويلة..لا تفقد هذا اللون من يومياتك”، خصصت شبكة “سي إن إن” الإخبارية، تقريراً كشفت فيه عن احدث الدراسات التي أثبتت فوائد الون الأخضر للصحة.

وقالت “سي إن إن” في مقدمة تقريرها إن اللون الاخضر هو لون الزمرّد، لون المرض والغيرة، واللون المرتبط بالوحوش المخيفة، وهو أيضاً لون الطبيعة، ورمزٌ الحياة الصحية.

وتابعت” إنه اللون الأخضر، الناتج عن مزج اللونين الأصفر والأزرق، والذي يظهر في الطبيعة بتدرجات لا تحصى، في الواقع أظهرت الدراسات أن العين ترى هذا اللون أفضل من كل الألوان الأخرى، لكن هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعل هذا اللون جزءاً أساسياً من الحياة اليومية لكل شخص”.

واستطردت” بالإضافة إلى أنه لون مريح، فإنه اللون الذي تتواصل فيه الطبيعة معنا، وتُشعرنا بتغير الوقت، من خلال تدرجات اللون من الأخضر إلى اللون المشبع، وتحوله لاحقاً إلى تدرجات الأصفر أو الأحمر أو البني، أو إلى ألوان أخرى مثل ألوان الفاكهة والخضار”.

واوضحت أن عنصر “اليخضور” فهو السبب في هذا اللون الأخضر، والمعروف بالـ”كلوروفيل،” والمتوفر بكثرة في السبانخ والبقدونس، وغيرها من النباتات الورقية، والتي يرتبط لونها الأخضر بمضادات الأكسدة الواقية من السرطان وعنصر الكالسيوم، وعندما تبدأ هذه النباتات بخسارة لونها الأخضر تدريجياً، فهذا دليل على أنها لم تعد صالحة للأكل.

ويعتقد الكثير من الباحثين أن اللون الأخضر يسبب الراحة والاسترخاء في الجهاز العصبي، ما يدل أيضاَ على كثرة استخدامه في المستشفيات، والمدارس، والمكاتب، كما تنص دراسة صدرت عام 2016 أن العيش في المناطق الخضراء يطيل عمر الإناث ويحسن صحتهن النفسية.

وقارنت دراسة أجرتها كلية “T.H. Chan” للصحة العامة في جامعة “هارفارد” على مدى ثماني سنوات، بين خطر الموت ووجود الطبيعة والنباتات حول أكثر من 100 ألف امرأة، إذ وجدت أن المشاركات اللواتي تواجدن في المناطق الخضراء تمتعن بصحة ذهنية أكبر، فيما انخفضت حالات الوفاة بنسبة 12 % لدى هؤلاء النساء، مقارنة بالنساء اللواتي يعشن بعيداً عن الطبيعة.

وبين الأشخاص الذين يعيشون بعيداً عن الطبيعة، كانت الأمراض التنفسية ثاني أكبر مسبب للموت، خاصة أن المناطق الخضراء عادة ما تتمتع بهواء أنقى، ما يعني أن فائدة اللون الأخضر لا تقتصر على خفض خطر التغيّر المناخي، بل تعود أيضاً بفوائد صحية.

وفيما يلي الآيات القرآنية التي تحدثت اللون الأخضر:

- عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَأوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَأباً طَهُوراً (سورة الإنسان 21).

- مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (سورة الرحمن 76).

- أُوْلَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَأوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (سورة الكهف31).

- وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا (سورة الأنعام 99).