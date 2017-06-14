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هكذا تتغلب على تقلب المزاج في رمضان
عمل، تعب، إجهاد، توتر، إرهاق

هكذا تتغلب على تقلب المزاج في رمضان

2017-06-14 05:50:50

يعاني كثيرون خلال فترة الصيام من تقلب في المزاج والتوتر، ويمكن التغلب على هذه الحالات من خلال الإكثار من تناول بعض الأطعمة.

يعالج البابونج الإجهاد والتوتر وفعّال ضد القلق، ويحافظ الفيتامين “ب” في التمر على سلامة الجهاز العصبي ويقي توتر الأعصاب، حسب “العربية”، أما البوتاسيوم في الموز فيعمل على خفض التوتر والإجهاد، وتعد الفاصوليا الحمراء غنية بالبروتين والبوتاسيوم، وتساعد في تخفيف الاضطرابات النفسية.

السبانخ غنية بحامض الفوليك الذي يعزز الشعور بالسعادة، ويحتوي الشمندر على اليوريدين والفولات والمغنيسيوم التي تحارب الاكتئاب، وأخيرا البطاطا الحلوة التي تحتوي على فيتامين “ب 6” الذي يساهم في تحسين الصحة العقلية.

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