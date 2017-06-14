أسرار من الجمال تحملها أرفف مطبخك2017-06-14 05:47:25
يحتوي أرفف مطبخك على العديد من المواد التي يمكن اعتبارها بمثابة مركز تجميل يمكن أن يصب مباشرة في حماية جمالك ورونق شعرك وبشرتك.
قامت الكاتبة الأمريكية لورين بوين، المتخصصة في العلامات (الماركات) التجارية، بتسليط الضوء على الاستخدامات غير التقليدية لهذه المواد، حسب “العربية”، عن موقع “كير2”، حيث ركزت على تلك المواد المتوافرة بالفعل في مطبخ كل بيت، وقالت: “عند الحديث عن شراء البقالة، تكون أهم الأولويات عادة هي الحصول على المنتج الجيد بأفضل سعر قدر الإمكان. فإذا كنت تقومين بالطهي أو النظافة أو تحضير قناع تجميلي للوجه بنفسك، هناك عدد قليل من المكونات متاحة بالفعل في مطبخك، وهناك طرق رائعة لاستخدامها”.
عسل النحل الخام
يعتبر عسل النحل الخام من أعز الأصدقاء في المطبخ. فهو مضادللبكتيريا والميكروبات و مضاد للالتهابات، يمكن استخدام العسل الخام لعلاج الجروح المفتوحة أو الحروق كمرهم مضاد حيوي، حيث يقوم بشفاء الجروح أسرع من أي مرهم دوائي، يمكن أيضاً استخدامه كغسول للوجه، ولعلاج البقع وكقناع للوجه، كما يتم استخدامه بالطبع للتحلية الطبيعية.
الموز
يمكن استخدام قشر الموز لتبييض الأسنان. عند فرك الجانب الداخلي لقشر الموز على الأسنان لمدة دقيقة، ثم تركه لمدة 10 دقائق، بعدها تستخدم فرشاة أسنان جافة لتنظيف البقايا وتبييض الأسنان.
زيت الزيتون
يؤكد الكثيرون أن زيت الزيتون منتج طبيعي مثالي في الطهي، لكن هناك أيضاً فوائد أخرى في مجال التجميل والعناية بالبشرة حيث يستخدم كمطهر ومرطب وقناع للشعر وحتى كمزيل ماكياج بسهولة تامة.
خل التفاح
يحقق خل التفاح نتائج رائعة في النظافة، وهو أيضاً غسول للشعر سريع النتائج من شأنه أن يقلل تراكم المنتجات الكيمياوية من بقايا كريم أو جل أو زيوت في شعرك، ويساعد حمض الخليك، المكون الرئيسي به في تعزيز وتغذية الشعر كما يساعد في نموه، كل ما عليك هو القيام بمزج نصف كوب مع 4 أكواب من الماء والشطف بعد الشامبو، ولن تحتاجي إلى استخدام بلسم الشعر مجدداً.
الليمون
يمكنك تنظيف وتلميع أي بقع بقليل من الليمون، كما يمكنك أيضاً إزالة البقع الداكنة والعيوب على الوجه والمرفقين والركبتين، واستعادة رونق الشعر بشكل طبيعي، بالإضافة إلى تنظيف مسام البشرة.
الطماطم
يمكن أن تستخدم الطماطم (البندورة) كواقٍ طبيعي للحماية من الأشعة الضارة للشمس.
القرفة
إذا كان لديك حب شباب أو بثور على الوجه، فالقرفة هي الحل السحري، حيث تتميز بفوائدها المضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات بشكل مذهل، وتجلب مضادات الأكسدة إلى الجلد وتزيل البكتيريا التي تسبب العيوب، يمكن أيضاً أن يتم علاج بقعة أو لون داكن على البشرة نتيجة لحب الشباب عن طريق خلط القليل من القرفة مع قليل من العسل لعمل عجينة، ويتم وضعها على موضع البقع.
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