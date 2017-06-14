المقادير:



2 كوب جبن عكاوي

1/2 كوب سمن ساخن

1/2 ملعقة صغيرة لون أحمر (ألوان صناعية مصرح بها)

1/2 كيلو كنافة طازجة

1/2 1 كوب شربات (قطر)

فستق مطحون ناعم للتزيين

الطريقة:

- يُبشر الجبن العكاوي، ويُوضع بماء دافئ لـ 30 دقيقة للتخلص من الملح الزائد، ثم يُصفى مع الضغط للتخلص من الماء الزائد، حسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي.

- يقسم السمن الساخن لثلاثة أقسام متساوية، ثم يخلط اللون الأحمر بالجزء الأول من السمن، ويُقلب حتى يُذوب تماماً.

- تُوضع الكنافة في وعاء عميق، وتُفكك خصلاتها، ويُرش خليط السمن الأحمر، وتُفرك جيداً حتى تتجانس.

- يُوضع الجزء الثاني من السمن في صينية دائرية على نار هادئة، تفرد الكنافة بحيث تغطى قاع الصينية مع الضغط عليها حتى تتماسك من أسفل ( وتكون بسمك 1 سنتيمتر )، تضاف الكمية المتبقية من السمن على سطح الكنافة وجوانبها.

- تترك صينية الكنافة على نار متوسطة، (يُراعى تحريك الصينية على النار) لمدة 10 دقائق حتى تُحمر وتتماسك، يُفرد الجبن فوق الكنافة بالتساوي بحيث يُغطيها (مع مراعاة عدم ملامسة الجبن لجوانب الصينية حتى لا يحترق)، ثم تغطى بصينية أصغر، وتُترك على النار قليلا حتى يسيل الجبن.

- تُقلب الصينية بحيث تكون المستخدمة كغطاء بها الجبن مُغطى بالكنافة، تُسقى بقليل من الشربات (القطر) الدافئ وتُزين بالفستق المطحون، تُقطع وتقدم دافئة ويُضاف قليل من الشربات (القطر) حسب الرغبة.