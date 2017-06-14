المقادير:



دجاجة مقطعة 8 قطع

نصف كوب لبن رائب

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم

نصف ملعقة صغيرة قرنفل

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

نصف ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة شطة

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل

2 كوب دقيق

1/2 معلقة صغيرة بكينج بودر

زيت للقلي

الطريقة:

- يُغسل الدجاج بالملح والدقيق ويُشطف ويُجفف، وحسب الشيف “أسامة السيد” عبر موقعه الرسمي، يُخلط اللبن الرائب مع الثوم المفروم ونصف كمية التوابل جيداً.

- يُتبل الدقيق بالكمية المتبقية من التوابل مع البكينج بودر ويُقلب، تُوضع قطع الدجاج في خليط اللبن الرائب (بحيث يُغطيها) تُغطى وتُترك بالثلاجة لمدة ليلة قبل القلي.

- تُرفع قطع الدجاج من التتبيلة مع الاحتفاظ بأكبر كمية من السائل ثم تُغطى بالدقيق تماماً.

- يُقلى الدجاج في الزيت الغزير الساخن، ويُرفع على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد، ثم يُقدم ساخناً مع البطاطس المحمرة والكاتشب أو مع سلطة الكرنب (كول سلو).