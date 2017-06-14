رحل الشاعر وعالم اللسانيات اللبناني عادل فاخوري عن عمر ناهز77 عاماً.

والفاخوري من مواليد سنة 1939، صور، لبنان، وتابع دراسته في جامعات روما وفرايبورغ وأرلنغن نورنبرغ (ألمانيا) والسوربون (فرنسا) في الفلسفة والرياضيات وعلم النفس.

درس في الجامعة اللبنانية، والجامعة اليسوعية، والجامعة الأردنية، والجامعة الليبية، والجامعة الكويتية، ودرس فيها المنطق الرياضي، فلسفة العلوم، فلسفة الذهن والذكاء الإصطناعي، فلسفة اللغة والسيمياء.

ومن أهم مؤلفاته: أفكّر إذن أنا كمبيوتر، المنطق الرياضي، منطق العرب من وجهة نظر المنطق الحديث، الرسالة الرمزيّة في أصول الفقه، تيّارات في السيمياء، علم الدلالة عند العرب.