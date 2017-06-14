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بالفيديو.. لهذا ارتدى عماد حمدي «ملابس بنات» في طفولته
عماد حمدي

بالفيديو.. لهذا ارتدى عماد حمدي «ملابس بنات» في طفولته

2017-06-14 02:38:26

تناول برنامج «الموهوبون في الأرض»، المذاع عبر فضائية «العربي»، شخصية الفنان المصري عماد حمدي، ورحلته في الفن ومسيرته الاحترافية السينمائية كفتى أول للشاشة على مدار سنوات عديدة، وذكر البرنامج أن والدة عماد حمدي كانت تقوم بشراء ملابس بنات له ولأخوه التوأم خوفًا عليهما من الحسد.

وعماد حمدي، له شقيق توأم عبد الرحمن حمدي، حيث ولدا في عام 1909، وكان والده يعمل في سكة حديد مصر، وفتحا عيناهما للدنيا؛ ليجدوا أن جدتهما من والدتهما “فرنسية”، وكانت والدة عماد حمدي تعزف البيانو، وتعلمه هو وشقيقه اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وقامت باستقطاب مدرس خصوصي لتعليمهم اللغة الإنجليزية داخل المنزل.



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