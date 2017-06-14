بالفيديو.. لهذا ارتدى عماد حمدي «ملابس بنات» في طفولته2017-06-14 02:38:26
تناول برنامج «الموهوبون في الأرض»، المذاع عبر فضائية «العربي»، شخصية الفنان المصري عماد حمدي، ورحلته في الفن ومسيرته الاحترافية السينمائية كفتى أول للشاشة على مدار سنوات عديدة، وذكر البرنامج أن والدة عماد حمدي كانت تقوم بشراء ملابس بنات له ولأخوه التوأم خوفًا عليهما من الحسد.
وعماد حمدي، له شقيق توأم عبد الرحمن حمدي، حيث ولدا في عام 1909، وكان والده يعمل في سكة حديد مصر، وفتحا عيناهما للدنيا؛ ليجدوا أن جدتهما من والدتهما “فرنسية”، وكانت والدة عماد حمدي تعزف البيانو، وتعلمه هو وشقيقه اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وقامت باستقطاب مدرس خصوصي لتعليمهم اللغة الإنجليزية داخل المنزل.
-
انتحار طالبة بالثانوية العامة بعد امتحان الجبر في كفر الشيخ
شهدت امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم، واقعة مؤسفة، حيث أقدمت طالبة بلجنة مدرسة محمد فريد بمدينة دسوق، على الانتحار لصعوبة مادة الجبر والهندسة ...Tue, 13 Jun 2017 12:25:59 GMT
-
رفع «علم اليونان» على سفارة مصر في قطر
أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير خالد رزق، أن اللجنة القنصلية في قطر تعمل من مقر السفارة المصرية كما هي. وأوضح مساعد وزير الخارجية أنه تم رفع علم ...Tue, 13 Jun 2017 11:09:44 GMT
-
محافظ أربيل: منظمة قطرية قدمت الوجبات التي سممت النازحين العراقيين
أعلن محافظ أربيل نوزاد هادي اليوم الثلاثاء اعتقال سبعة أشخاص على خلفية تسمم مئات النازحين العراقيين في مخيمي حسن شام وخازر قرب مدينة الموصل العراقية ؛ بعد تناولهم ...Tue, 13 Jun 2017 16:03:09 GMT
-
"الصحة": الانتهاء من كافة قوائم الانتظار لمرضى فيروس "سي"
قال وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، إنه تم الانتهاء من كافة قوائم الانتظار لمرضى فيروس سي، وأن عدد المرضى الذين يتم تسجيلهم في الشهر حوالى 8 آلاف مريض، بما ...Tue, 13 Jun 2017 15:00:53 GMT
-
عبدالعال: التصويت على إحالة اتفاقية «تيران وصنافير» للجلسة العامة كان ديمقراطي
قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن التصويت على إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى الجلسة العامة تم بطريقة ...Tue, 13 Jun 2017 14:52:36 GMT
-
إسرائيل تدرس غلق قنوات الجزيرة القطرية ومنع بثهاTue, 13 Jun 2017 23:41:19 GMT
-
"العليا الإسرائيلية" تؤكد احتجاز الأسرى بظروف غير إنسانية
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، قرارا يقضي بزيادة المساحة المخصصة للأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأكدت أن سلطات الاحتلال لا تضمن ...Tue, 13 Jun 2017 23:28:59 GMT
-
"دفاع البرلمان": هايدى فاروق لم تعمل بالمخابرات العامة ولم تقدم وثائق
قال اللواء يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الدكتورة هايدى فاروق مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، لم ...Tue, 13 Jun 2017 23:34:41 GMT
-
ابنة طارق النهري تفجر مفاجأة بعد القبض على والدها
فجرت جيسي، ابنة الفنان المصري طارق النهري، والذي تم القبض عليه بتهمة تهربه من حكم مؤبد مفاجأة جديدة في القضية. جيسي ابنة الفنان المصري قالت: « إن والدي متواجد حاليًا ...Tue, 13 Jun 2017 22:18:51 GMT