أثيرت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، بعد استدعاء حمدين صباحى لمصورى قناة الجزيرة القطرية لتصوير اعتصام الصحفيين داخل مقر النقابة.

وكتب محمد دندش فى تغريده له قائلا “من داخل نقابة الصحفيين حمدين صباحى يستدعى قناة الجزيرة ومكملين ضد مصر”، ونشر أشرف قاسم صورة لصباحى من شاشة قناة الجزيرة وكتب “من داخل نقابة الصحفيين حمدين صباحى عاوز جنازة ويشبع فيها لطم”.

بينما كتب مهدى نصر تغريده له قائلاً “أثق فى الجيش المصرى مصنع الرجال، هؤلاء العملاء يهاجمون الجيش المصرى، يجب محاكمة حمدين صباحى، خالد على، خالد داوود، وشاركت هبة رجب فى التعليقات وقالت “خسارة اليوم إلى دافعت فيه عن حمدين صباحى”.