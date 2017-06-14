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"الأرصاد": طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى فى القاهرة 34 درجة
الطقس - الأرصاد الجوية - المناخ

"الأرصاد": طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى فى القاهرة 34 درجة

2017-06-14 01:58:54

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة .

وقالت هيئة الأرصاد، فى بيان لها، إن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط غربا وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة، والصغرى 23 والإسكندرية 28 والصغرى 22 ومطروح 28 والصغرى 20.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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