نتنياهو : لا نريد مواجهة وتصعيداً عسكرياً مع حماس

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه لا يرغب بـ “التصعيد” العسكري مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، رغم قرار حكومته تخفيض إمداد القطاع الفقير بالكهرباء.

وأثار الإعلان عن هذا الإجراء أمس الاثنين مخاوف وتحذيرات من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية جديدة بين قوات الاحتلال الاسرائيلى وحركة حماس.

وقال نتنياهو في تصريحات بثتها الإذاعة العامة الإسرائيلية إن “إسرائيل غير معنية بالتصعيد وكل تفسير آخر هو عبارة عن تفسير خاطئ”.