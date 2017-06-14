رأى رئيس كوسوفو هاشم ثاتشي أن السبب الوحيد الذي يحول دون انضمام بلاده للأمم المتحدة هو الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي.

وقال ثاتشي - في لقاء صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) مساء اليوم الثلاثاء: “ثلثا البلدان الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة اعترفت باستقلال كوسوفو. والعائق الوحيد يعتبر الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف: “نحن نتفهم أن هناك علاقات صداقة تقليدية تربط روسيا وصربيا وهذا لا يعرقل مسيرتنا. ونحن على ثقة بأنه في حال أقدمت روسيا على الاعتراف بكوسوفو فإنها بذلك ستكون قد قدمت خدمة كبيرة لصربيا وسيكون ذلك بمثابة تخليصها من وهم كوسوفو”.