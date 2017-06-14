ذكرت تقارير صحفية إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر دراسة فكرة إغلاق مكاتب قنوات الجزيرة القطرية في إسرائيل.

ونقلت قناة i24 نيوز الإسرائيلية عن مصادر عبرية أنه عقدت مساء أمس الإثنين، أول جلسة لمناقشة الموضوع وفي المقابل بدأ الموظفون من مكتب الصحافة الحكومي، ووزارة الخارجية، وجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والأنظمة الأمنية بدراسة الأمر.

وفي الأيام الأخيرة اتخذت كل من الأردن والسعودية خطوات عقابية ضد القناة القطرية كجزء من المقاطعة التي أعلنها عدد من الدول العربية ضد الدولة الخليجية.

ولفت التقرير إلى أن التقديرات تشير إلى أن إسرائيل على ما يبدو ترغب الاستفادة من هذه الفرصة والإعلان عن إغلاق الشبكة القطرية في إسرائيل، بالرغم من الدعوات المتكررة في السنوات الأخيرة لإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة بادعاء انها تحرض ضد إسرائيل، فقد تقرر التخلي عن الفكرة خشية الضرر الإعلامي الذي قد يسببه الأمر.

واستطرد التقرير أن العائق وراء عدم إغلاق القناة القطرية بسبب المشكلات القانونية التي قد تترتب على الأمر إذ أن 34 موظفا يعملون في مكتب القناة في القدس هم من العرب الذي يحملون الجنسية الإسرائيلية، وقد يترتب على الأمر مشكلات نقابية قانونية وقضائية، ويمكن التخمين بأن الشبكة سوف تتوجه إلى المحكمة العليا بالتماس.